Langevarjur maandus Koigi lennuväljal teadvusetult

Sõjaväe langevarjuklubi instruktor Mihkel Haug ütles, et õnnetus juhtus tavapäraste hüpete käigus.

"Langevarjur maandus teadvuseta ning talle kutsuti kiirabi. Hetkel on hüppaja jätkuvalt Tallinna Mustamäe haiglas arstide hoole all, kuid suhtleb meiega. Luumurde ega muid vigastusi tal ei tuvastatud, kuid siiani uuritakse võimalike teadvusekaotuse põhjuseid," kirjeldas ta juhtunut.

Haug nentis, et arvestades kui lähedale langevarjur Tallinna-Tartu maanteele maandus, on tegemist tõesti õnneliku vahejuhtumiga.

Haugi kinnitust mööda on siiski tegemist väga harukordse juhtumiga. "Meil on ajaloos midagi sarnast olnud viis või kuus aastat tagasi. Siis oli inimesel olnud väga raske töönädal ja ühel hetkel organism lülitus lihtsalt välja. Paraku oli ta sel ajal õhus," meenutas ta.

Seekordset vahejuhtumit märkas ka Tallinna-Tartu maanteel liikunud sõidukijuht, kellele tundus langevarjuri maandumine sedavõrd tee lähedusse imelik ning kui maanduja maha lamama jäi, tõttas ta talle esimesena esmaabi andma ning kutsus kiirabi.

Haug kinnitas, et langevarjuri teadvusekaotust instruktorid maapealt näha ei saanud, kuid jälgides tema liikumist ning nähes maandumiseks mõeldud maa-alalt väljumist, arvasid ka nemad, et midagi võis juhtuda.

Teadvusekaotus on sedavõrd ohtlik seisund, et kiiarbi pidas targemaks langevarjuri toimetada terviseuuringuteks Tallinna Mustamäe haiglasse. "Meiega pidas ühendust langevarjuri elukaaslane andes kohe teada, kui langevarjur teadvusele tuli," rääkis Haug.

Nüüdseks on instruktor temaga ka ise vestelnud ning saanud teada, et langevarjur jõudis ära teha vastavad kontrolletapid ja kõik vajalikud toimingud langevarju all. Siis ühel hetkel tundis ennast lihtsalt nii halvasti ja sellest saati ei mäleta ta enam midagi.

Haug selgitas, et inimesed ise kinnitavad enne hüpet allkirjaga, et neil pole haigusi, teadvusekaotust ja krampe, kuid vaatamata sellele juhtub aeg-ajalt selliseid seiku siiski. Sel langevarjuril oli hüppeks vajalik koolitus tehtud. Vaatasime pärast veel video ka üle, kust oli näha, et väljahüppel oli inimene silmaga hinnates täiesti adekvaatne ja täie tervise juures.

Ta lisas, et tegelikult on langevarjud tänapäeval väga turvaliseks arendatud. "Langevarjul on mitmed kaitsemehhanismid peal sellisteks situatsioonideks, kus inimene ise ei tegutse. Seal on avamisautomaat ja muid vahendeid veel, mis aitavad langevarju avada ja aitavad sel maanduda ka ilma inimese juhtimiseta võimalikult sujuvalt," kirjeldas ta.

"Kui keegi sajab taevast alla nagu kivi, on statistika järgi tegemist pigem enesetapu kui õnnetusega," teadis Haug öelda. "Langevarjuhüpped pole eluohtlik ega vigastusterohke harrastus," kinnitas ta.

Temani jõudsid esimesena Tartu maanteel sõitnud auto, kellele tundus kahtlane, et langevari maandub nii tee lähedale ja inimene jäi liikumatult maha lamama. Nad kutsusid kohe ka kiirabi ja andsid ise esmaabi.

Kuna sündmusel oli rohkelt tunnistajaid ning lisaks kiirabile tulid Koigi lennuväljale olukorda uurima ka päästeamet ja politsei, pidas langevarjukeskus vajalikuks üldsust teavitada, et midagi hullu ei juhtunud ning langevarjur on elu ja tervise juures.