Kohus mõistis lapsporno levitaja tingimisi vangi

Kohus mõistis põhiharidusega 43-aastase Nurmbergi süüdi karistusseadustiku paragrahvi 178 lõige 1 järgi. Prokurör Merike Lugna ette loetud süüdistuse kohaselt laadis Nurmberg oma Google`i kasutajakontole üles faile, milles oli kujutatud nooremaid kui 18-aastaseid pornograafilistes ja erootilistes situatsioonides.

Faile laadis mees üles kahel korral: 9. märtsil 2016 11 faili, ja 26. veebruaril 2017 21 faili. Lisaks oli tema mobiiltelefoni mälukaardil meediafaile, kus on samuti erootilistes ja pornograafilistes situatsioonides alaealised.

Mees kinnitas Paide kohtumajas toimunud istungil, et tunnistab end süüdi ning kohtuotsuses toodu on talle arusaadav. Pärast istungit jagatud selgitustes sõnas Nurmberg, et pildid saatis talle sõber ning ta sattus nähtust segadusse ega osanud nendega midagi teha. Ta kinnitas, et mõistab oma eksimust ning kahetseb juhtunut.

Lähtuvalt kokkuleppemenetlusest otsustas kohtunik Indrek Nummert karistada Nurmbergi kaheaastase vangistusega, mida ei pöörata täitmisele juhul, kui mees ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning järgib kohtu korraldusi. Ka arvestatakse karistusest maha kaks eelvangistuses veedetud päeva. Küll aga tuleb mehel tasuda kohtule aasta jooksul menetluskulud 781,20 eurot.

Asitõendiks olnud mobiiltelefon ning arvuti kõvaketas lähevad hävitamisele, kuid kõvakettata arvuti saab mees tagasi.