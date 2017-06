Mosseusku vennad: roosa pulmadeks ja must raketiks lennuväljale

Seevastu vägagi kiire oli vennaste ehitatud turbomootor (vanal mootoril on jõudu arvestuslikult 152 kW, mis läbis veerand miili (400 m) 13,6 sekundi ja lõppkiirusega 167 km/h, sel kevadel ehitatud uue jõunäitajad on 150 ja 200kW vahel – toim) , mis on läbi aja vahetanud mitut autokeret ning saanud lõpuks paika musta kastimosse (IŽ 2715) külge.

Marko lisas, et juppe on vahetatud palju, kuid tegemist on täiesti originaalse mootoriga. Selle autoga on Arrased korduvalt sattunud kevaditi kiirendama Haapsalu lähistele Kiltsi lennuväljale nii-öelda igamehe kiirendusvõistlusele.

Moskvitše on seal veelgi. Valget värvi, toruraami ja keskse asetusega Audi mootoriga masinat (IŽ 2715) tutvustasime lugejatele talvel.

Noorima venna, 10. augustil 18. sünnipäeva tähistava ja siis autojuhiloa kätte saava Arko Arrase remontida on kollane AZLK 427, mille kere on kordategemise nimel praegu täiesti paljaks roogitud.

Arko loodab, et noore autojuhina on tal kohe oma kätega tehtud mosse roolida. Vanemad vennad pakuvad, et auto valmimisaeg jääb siiski kaugemasse tulevikku.

Musta numbriga

isend on puudu

Ja loomulikult ei saa mainimata jätta roosat IŽ 2125, mille kaksikvennad Marko ja Mirko on ehitanud kahele õrnema soo esindajale, onutütar Miinale ja sõbranna Kairile.

Kolm aastat tagasi andsid nad lubaduse, umbes kaks ja pool aastat tagasi leidsid sobiva doonori, kaks aastat tagasi sai auto korraliku värvi, aasta tagasi sisu. Korrastada on veel mootoriruumi, salongi paigaldada helisüsteem, kuid tulemus on efektne juba praegu.

Sel kevadel on erksavärvilist kuube kandev ja roosa-valge salongiga Moskvitš sõitnud 3000-4000 kilomeetrit, kusjuures see on olnud ka pulmaauto. Kairi pulmas.

Arrased ei julge kinnitada, et need seitse Moskvitši jäävad neil ainukeseks. Jutud levivad ja uusi autosid pakutakse pea iga kuu. «Üks masin, täisoriginaal, musta numbri vääriline kandidaat võiks siin rivis veel olla,» ütles Mirko. «Kui keegi pakub mõistliku hinna eest huvitavat mudelit, siis ega saa ju ära öelda. Ise me uusi autosid ei otsi, masinapark on suur (seitsmest autost kuus sõidab, kolmel on ülevaatus ja liikluskindlustus peal – toim).»

Mirko lisas, et roosa pühapäeva- ja heatujuautoga oli samamoodi, et naabrimees vihjas. Nemad läksid kohale, masin tundus keskmisest korralikum ja muu on tänaseks päevaks juba ajalugu.

Mosseklubi viimasel kokkutulekul saadi Arraste teada kokku 48 masinat, mida on omajagu.

Ka Järvamaa teedel on klubi autosid korduvalt sõitmas nähtud, näiteks 2013. aastal sai suvesõit alguse Türilt ja 2016. aastal Paidest. Tänavu kogunevad nad augusti keskel suursõiduks Ida-Virumaal.

Marko Arras kinnitas, et kuigi Moskvitšid on igapäevases liikluspildis muutunud haruldaseks, hakkab suuremates linnades masinaid majade vahel parkimas ikka aeg-ajalt silma.

Vennad tunnistavad, et päris valmis ei saa ükski nende Moskvitš, sest mõtteid, kuidas neid parendada, lisavarustusega täiustada on alati rohkem kui ehituseks vaba aega.

Need kõik on hobiautod, millega vähestel vabadel hetkedel kulgemist nautida.