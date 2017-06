Salapärane saemees nörritab külarahvast

Viimastel nädalatel on saanud Järva-Peetri kihelkonna triipudes värvikuue Köisi ja Tuuleveski ootekojad ning Müüsleri ootekoda samuti uunenud triibustiku värvides: ette on saanud uued aknad, samuti uks.

Müüsleri ootekoda / Lugeja pilt

Vahetult jaanipühade eel tabas aga külarahvast ebameeldiv üllatus: seni kindlaks tegemata inimene on käinud saega Müüsleri ootekoja taga asunud põõsa kallal ja selle maani maha saaginud. Oksad on jäetud aga sinnasamma, pika rohu sisse vedelema, selgub külade blogist.

Tegu valmistas külarahvale meelehärmi, kuna põõsas ei seganud ei nähtavust teele ning ka ootekoja ümbrust on seni korras hoitud. "Praegu on pilt igal juhul palju inetum kui enne oli," arutles külarahvas.

Järelpärimised Kareda valda on teinud selgeks, et vallapoolsete "heakorratöödega" tegemist pole olnud.

Müüsleri ootekoda / Lugeja pilt

"Kui see tõesti nii on, siis pigem võinuks nad peatuste ümbrused ära trimmerdada, see põõsas nüüd küll kellelgi ees polnud," arvasid paljud neist, kes eile Müüsleris ausambamäel või õhtul võidutuld vastu võtmas käisid.