SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik lisas, et muud tööjärge kommenteerides, et rullsuusarada ning korvpalli-ja tenniseväljak ootavad asfaltkatet. "Alustati ka kunstlumetrasssi rajamist mäele. Valminud on lumelauakrossirada," lisas ta.

