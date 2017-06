Lärmaka viinavarga tegevust näinud pealtnägija: väga kaval tegelane ta ei tundunud olevat

Hommikust sündmust nägi pealt Piret (perekonnanimi on toimetusele teada). Tema oli ka see, kes politseile asjast teada andis. „Mind äratas varahommikune kolksumine, kuid, nagu ikka magades, siis kõik helid ei ärgita koheselt üles tõustma,” kirjeldas ta. „Kolksumine aga ei lõppenud ning et see muutus juba häirivaks, läksin akna peale vaatama.”

„Ja mida ma nägin. Nägin, et keegi meesterahvas toimetab poe ukse kallal. Üks klaas oli tal juba puruks ning hetkeks, mil akna peale jõudsin, toimetas ta juba sisemise ukse kallal,” selgitas ta. „ Ei saanudki aru, millega ta seda klaasi lõhkus. Vaga kaval tegelane ta ei tundunud olevat, sest oleks tal olnud korralik suur kivi, oleks vast see lõhkumistegevus kulgenud väiksema lärmiga ja ma poleks üles ärganud. Kujutan ette, et tegemist võis vabalt olla selle poe igapäevase kundega, sest ta teadis väga hästi, kuhu ja kuidas pudeli järele minna.”

Igal juhul mees lõhkumise kaudu poodi sisse sai. Toimetas ta seal viivu ning välja tulles oli käes värvitut vedelikku sisaldav pudel. Piret pakkus, et tegemist võis olla alkoholiga. Siiski peab arvesse võtma ka asjaolu, et pood asub kõrvalolevast korrusmajast ligi sajakonna meetri kaugusel. „Võibolla oli tal ka põues midagi aga ega seda ju ei tea,” nentis ta. „Väga kiire sel mehel (Piret pakkus, et tegemist võis olla nooremas keskeas mehega) ei tundnud olevat, sest poest tuli ta välja üsna rahuliku sammuga.”

Politseipatrull jõudis kohale loetud minutitega, kuid selleks ajaks oli tegelane juba majade vahele jõudnud kaduda.