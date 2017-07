Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Ühes pühapäeval Türi linna sünnipäeva auks avatavas ühepäevakohvikus pakub tordimeister oma kätetööd vähemalt 600 külastajale, teises saab mekkida Süüria rahvusroogi, täna-homme avab Türil uksed 19 kohvikut.

*Sel nädalal on Paidesse dokumente uuendama või kätte saama tulnud inimesed pidanud seisma järjekorras isegi kuni poolteist tundi. Et kolmapäeval-neljapäeval ulatus järjekord vahepeal sõna otseses mõttes uksest välja, otsustas politsei- ja piirivalveamet (PPA), et Paide teenindussaal on erakorraliselt lahti ka kuu viimasel reedel ehk eile. Siis tuli järjekorras oodata keskmiselt 30-40 minutit.

*Eilehommikusi poodlejaid võttis Paide Grossi poe juures vastu lõhutud klaasuks. Toimetusele teadaolevalt oli lõhkuja kangema joogikraami jahil käinud meesterahvas. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et häirekeskus sai eile hommikul kell 5.43 teate, et Paides lõhkus seni veel tuvastamata mees ära Pika tänava kaupluse ukse ja sisenes kauplusse, kust varastas ühe pudeli kanget alkoholi ja lahkus.

*Kunagi Türi paberivabriku ametnikele ehitatud maja Vabriku puiesteel pole ligi saja aasta vältel oluliselt muutunud. Korras fasaadi ja hooldatud muruga oli maja toona ja on neilgi päevil. Ümbruse eest sai nüüd majas tegutsev Türi toimetulekukool kauni kodu tiitli.

*Kuu viimasesse nädalasse kavandatud Müüsleri ausambamäe korrastus lükkub vähemalt mõnda aega edasi, sest eelmise hanke parima pakkumise teinud ettevõte loobus töödest.Sel nädalal koos istunud vallavalitsus otsustas välja kuulutada uue hanke, mille tingimused lähtuvad muinsuskaitseameti tegevuskavast.

*Neljapäeva ennelõunal on Tallinna Kalevi staadionile kogunenud sajad noored, kes kõlaritest kostavate juhenduste järgi liiguvad mööda staadioni ringi. Käib XII noorte laulu- ja tantsupeo «Mina jään» proov. Staadionil on tunda ülevat meeleolu. Kui saabub pausiaeg ja tantsijad aegamisi staadionilt ära liiguvad, teevad nad iseeneslikku lainetust: tõstavad käed üles ja hüppavad üksteise järel huilates õhku.

*Olles rahulolematu kodumaiste vesipiipude kvaliteediga, otsustas iga päev oma vanemate pereäris töötav türilane Ergi Asten proovida selles valdkonnas kätt. Sündis käsitöövesipiipe pakkuv kaubamärk Bacco.