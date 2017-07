Vihm jätab päevase tantsupeo etenduse ära

Sten Weidebaum kinnitas Vikerhommikule antud intervjuus, et kuna eilsest kontserdist on laste riided läbi vettinud ja ilmaprognoos lubab just lõunase etenduse ajaks taas tugevat vihmasadu, siis ei soovi peo korraldajad libedal Kalevi staadionil tantsulapsi ohtu panna, ja tänane kella 13 tantsupeo etendus jääb ära. Õhtune kella 19ne etendus toimub.

Piletid ostetakse tagasi või saab nendega homsele laulupeo etendusele.

Tantsupeo korraldajate sõnul peeti eilne etendus viimase kümne aasta kõige keerulisemas ilmaoludes, vahendab BNS.

Kalevi staadionil toimunud noorte tantsupeo "Mina jään" avaetendusel täitsid 8500 tantsijat ja võimlejat tugevat tuult trotsides väljaku nelja aastaaja värvidega. Kaks ja pool aastat harjutamist ja sammude seadmist kulmineerus noorte vandega "mina jään". Reedene ilm oli aga sedavõrd kehv, et laupäevast prognoosi vaadates otsustasid korraldajad lastele riiete kuivatamise ja õhtuseks etenduseks valmistumise tarvis pikema pausi anda ning ühe laupäeval toimuma pidavatest etendustest ära jätta.

Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla ütles reedel vahetult pärast pidu, et väljakul oli kõik see, mida ta on kogu meeskonnaga oma peades ette kujutanud.