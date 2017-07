Grit Šadeiko püsib esikümnes

Eesti mitmevõistlejad pistavad rinda Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola, Šveitsi ja Valgevene mitmevõistlejatega.

Praeguseks on seitsmevõistlusel peetud esimene ala, see on 100 meetri tõkkejooks ja kuigi ilmaolud jätavad Šadeiko jooksulegi oma pitseri, võidab ta 3,2 m/s vastutuulega joostud 13,87ga oma jooksu mäekõrguse eduga.

Pärast esimest ala oli Šadeikol 997 punkti ja ta oli teisel kohal. Esikohal on Prantsuse mitmevõistleja Esther Turpin 1034 punktiga.

Pärast teist ala ehk kõrgushüpet, milles Šadeiko ületas 1.69 kolmandal katsel, oli Sadeikol 1839 punkti ja ta oli seitsmendal kohal. Vahe esimese kohaga oli 42 punkti.

Varasemalt Superliiga nime kandnud võistlus on nüüdsest mitmevõistluse EM, mida korraldatakse kergejõustiku EMi vaheaastatel.