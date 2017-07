Šadeiko võtab, mis võtta annab

Šadeiko lōpetas avapäeva 3429 punktiga ja nentis, et ilm annab küll soovida, kuid eks tingimused ole kõigile võrdsed. «Tuleb võtta, mis võtta annab. Väga hea lõdva, elastne tunne ei ole. Tuleb kangutada.»

Šadeiko sõnul pole siiski Götzises kaugushüppes saadud väike põlverebend rohkem muret tekitanud. «Jalg pidas vastu. Otseliikumisi olen saanud teha, aga kõrgust ja kuuli pole ma pärast Götzist teinudki. Need on natuke alad, mis unarusse jäid veidikeseks, polnud midagi teha. Kaugust saan hüpata, proovisin seda klubide karikavõistlustel ka. See on hea,» sõnas ta.

Eesti tõuseb suure tõenäosusega EMil avapäeva järel liidriks. Šadeiko kiitis just tiimivaimu. «Saluri tuleb ütleb, et pole midagi, uus ala on ees. Väga tublid! Me oleme oma miinimumi ära teinud. See hoiab meid emotsionaalselt vee peal.»

Kui pärast avaala, 100 meetri tõkkejooksu oli Šadeiko lausa teisel kohal, siis kuulitõuke ja kõrgushüppe järel langes ta seitsmendale kohale. 200meeti jooksuga õnnestus kohta oluliselt parandada.