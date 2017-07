Rongkäigus paistavad silma nooruslikud säutsud ja vanad jalgrattad

Rongkäigu kujunduse loonud noored on arutlenud, et Järvamaa on tasane maa, asume Eesti keskel ja teede ristumiskohas. Järvamaa on parajalt väike, et liikuda ühest servast teise matkates või jalgrattal, meil on tegusad inimesed ja aktiivsed noored, meil on noortemeelsed omavalitsuste ja maakonna juhid. Järvamaa noortekogu kogus kodudest kokku vanad jalgrattad ja värvis need tänavuse Järvamaa laulu- ja tantsupeo värvidesse, tõstes 200 aastase ajalooga jalgratta kui tervisliku ja noorusliku liikumisvahendi aupaistele. Nii mõnigi vanarauaks määratud jalgratas leidis taas kasutuskoha. Järvamaa noored kutsuvad ratastega sõites Järvamaad avastama.

Järvamaa rongkäigus kasutatavad maakonna, omavalitsuste ja säutsude siltide kujunduse idee on Väätsa põhikooli VII klassi õpilaselt Hanna Tedrelt. Kujundus valiti välja mitme noorte pakutud ideekavandi hulgast. Rongkäigus on 60 säutsusilti, millest suurem osa on välja mõeldud ja kirja pandud Järvamaa koolide emakeeletundides. Säutsud kannavad edasi noorte mõtteid kodukohast, Järvamaast ning laulu- ja tantsupeost. Säutsudega koos kutsub noortekogu peol osalevaid ja külastavaid järvamaalasi sotsiaalmeedias oma muljete jagamisel kasutama teemaviiteid #järvatantsib, #järvalaulab ja #järvajääb, et jagada peorõõmu võimalikult paljude kodukandi inimestega.

Järvamaa esinduse rongkäigu ees on maakonna parim kollektiiv meesansambel Avaja, kes kannab Järvamaa silti. Kõige ees sammub Järvamaa Kultuuripärl, noortepeo kuraator Lili Välimäe, tema kõrval maavanem Alo Aasma ja Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann.

Järvamaa laulu- ja tantsupeo idee autorid ning lavastajad Eliisa Vellama ja Kaarel Orumägi on rongkäigus maakonna kujundusratastega.

Aukohal astuvad Järvamaa aasta ema Külli Huopolainen ja aasta isa Reimo Kaasiku, kes on rongkäigus noorima pojaga.

Teise seas on ausse tõstetud ka noorsportlased ja tublid õpilased. Türi Põhikooli IX klassi õpilane Raiko Marrandi läbis individuaalse õppekava alusel VII ja VIII klassi ühe õppeaastaga. Selle õppeaasta jooksul osales Raiko 14-nel reaalainete võistlusel. Silmapaistev oli tema saavutatud I koht vabariiklikul robootikavõistlusel ning ühiskonnaõpetuse olümpiaadil. Türi ühisgümnaasiumi õpilased Lisell Jäätma ja Kristjan Puusepp pälvisid Järvamaa noorsportlase tiitli. Liselli nimel on 24 Eesti meistritiitlit erinevates vibuharjutustes ja Euroopa juunioride rekord. Kristjan on 11 Eesti meistritiitli omanik vibulaskmises ja tema eesmärk on saada olümpiavõitjaks.

Rongkäigus osalevad eelmise aasta Eesti parimaks noortesündmuseks ja koostööprojektiks valitud „Rahvusvaheline noortepäev Arvamusfestivalil" eestvedajad, Järvamaa noortekogu juhid Carolyn Mets ja Riin Luks. J

Tänavune Järvamaa rongkäigu kujundus on valminud Noortekogu eestvedamisel, kujunduse autor Hanna Tedre on samuti rongkäigu eesotsas.

Rongkäigu peas on ka Margit Udam, Järvamaa kogukonnafondi noore spetsialisti stipendiumi saanud PAIde Lasteaia terviseedendaja Karit Koller ja Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

Noorsootöötaja preemia saanud Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja ja Järvamaa Noortekogu koordinaator Kersti Viilup osaleb peol Paide Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühma Seltskond saatjana ja käib rongkäigus noortega ühes reas. Oma noortega koos on rongkäigus ka noortesõbralikuma omavalitsuse tiitli saanud Türi valla juhid ja noorte sõbra auhinna saanud Väätsa Põhikool. Paide Avatud Noortekeskuse korraldatud Moenädala teine juht, Marita Kutsar, on rahvatantsurühma juhendajana rongkäigus oma rühma kõrval.