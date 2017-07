Tubli töö: Grit Šadeiko saavutas kolmanda koha

Paljusid võistlejaid kimbutasid vigastused ning üks Eesti mitmevõistleja viidi sündmuspaigalt haiglasse, kuid Šadeiko suutis vaatamata mõningatele rasketele momentidele saada kõikidel aladel tulemus kirja ning koguda seitsme alaga 5958 punkti.

Esikohast lahutas Šadeikot 250 punkti.

Grit Šadeiko tulemused:

800 meetri jooks - 2.18,77

Odavise - 48.12

Kaugushüpe - 6.05

200 meetri jooks - 24.60

Kuulitõuge - 12.08

Kõrgushüpe - 1.69

100m tõkkejooks - 13,87

Kui pärast avaala oli Šadeiko teisel kohal, siis kõrgushüpe ja kuulitõuge hoidsid teda seitsmendal kohal. 200meetri jooksuga suutis ta oma seisu parandada ning tõusta kolmandaks, millel püsis kogu tänase võistluspäeva.

Pärast esimest võistluspäeva tunnistas Šadeiko Postimehele, et ilm jättis soovida, kuid kõigile olid tingimused võrdsed. "Tuleb võtta, mis võtta annab. Väga hea lõdva, elastne tunne ei ole. Tuleb kangutada.» Ta täpsustas, et Götzises kaugushüppes saadud väike põlverebend pole rohkem muret tekitanud.

«Jalg pidas vastu. Otseliikumisi olen saanud teha, aga kõrgust ja kuuli pole ma pärast Götzist teinudki. Need on natuke alad, mis unarusse jäid veidikeseks, polnud midagi teha. Kaugust saan hüpata, proovisin seda klubide karikavõistlustel ka. See on hea,» sõnas ta.