Etenduse "Kõrboja perenaine" piletid on peaaegu välja müüdud

Esimeses vaatuses keevaverelisel Maril (Liisa Pulk) tuleb teises pärast Krõõda surma astuda Vargamäe perenaise rolli. Leppimine ei ole aga nii lihtne, kui see oli kaine meelega Krõõdal.

Augustis Albu vallas Vargamäel etenduva "Kõrboja perenaise" piletid on peaaegu välja müüdud. Ugala teater teater annab oma Facebooki lehel teada, et juba 90% piletitest on omaniku leidnud.