Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Roosna-Alliku vallas Koordi külas tegutsev Hobukooli park on tekitanud külla juurde mitu küngast, millest kõrgeim on üle kolme meetri maapinnast, samuti veesilma, labürindi ja maaaluse koopa. Hobukooli park on üks mitmetahuline mitmesuguseid tegevusi ja avastusrõõmu pakkuv koht, mis on külastajatele avatud juba mitmendat aastat.

Kui varem tegutsesid nad pargi ühe rajaja, Sven Aluste selgitusel erinevate looduslike pinnavormidega hoovil ja metsarajal, siis nüüd on euroraha toel rajamisel eraldi õppe- ja teraapiapark.



* Paide ja Türi linnas lokkav rohelus pakub enamasti küll silmale rõõmu, kuid võib aeg-ajalt valmistada ka peavalu, sest tormituultele alla vanduvad puud panevad ohtu majad ja liiklejad.

Nii murdis näiteks möödunud reede keskpäeval tuul Paide kesklinnas maha vahtrapuu, mis kukkus sõiduteele. Õnneks keegi Väike-Aia tänavale langenud puu alla ei jäänud, küll aga oli liiklus mõnda aega ühesuunalisel tänaval häiritud. «See vaher oli sellises olukorras, et raiuma veel ei kippunud, küll aga oli plaan see igaks juhuks lasta hindajatel üle vaadata,» ütles Paide linnavalitsuse keskkonnanõunik Tiina Kivila.



* Nädalavahetusel Türil linna sünnipäevale pühendatud kohvikutes käijaid ei morjendanud ilm ega tõsiasi, et suur osa türilastest oli samal ajal pealinnas laulu- ja tantsupeol. Külastajaid jagus igasse kohvikusse.



* Laupäeval hommikul enne kella kümmet on Seidla mõisa pargis hoogu sisse saamas iga-aastane antiigi- ja vanavaralaat. Rahvast on vihma ja jaheda ilma kiuste küll kohal, ent melu on märksa tagasihoidlikum kui tavaliselt neil laatadel sel kellaajal. «Oi, kõvasti vähem on müüjaid!» seletab üks mustas vihmakeebis meesterahvas mööda vahekäiku kõndides oma sõbrale. «Eelmisel aastal oli plats ikka pungil täis.»

* PRIA otsusega toetada 15 miljoniga E-Piim Tootmise ühistulise piimatööstuse rajamist Paidesse ei alga veel Baltimaade moodsaima piimatööstuse ehitus. Esmalt jätkuvad vaid eeltööd, mis kestavad võimaliku vaidlusootuse aja 30 päeva.

* Madalamate liigade jalgpallimeeskondadel on käimas mitmenädalane suvepuhkus, kus nad jalgpalliga suurt ei tegele. Kui Türi Ganvix edenes kevadringis ootamatult hästi, siis imaverelaste lood pole eriti kiita.