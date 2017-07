Kevadpealinn muutus kohvikute pealinnaks

Tänavune linna sünnipäeva puhune kohvikute päev oli juba seitmes. Kahe päeva vältel – laupäeval tegutsesid eelkohvikud – said linlased ja linna külalised jalga puhata, head ja paremat mekkida ning loomulikult kohvi juua 19s eriilmelises kohvikus.

Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja ning kevadpealinna toimkonna liige Triin Pärna, kes nagu paljud türilased marssis pühapäeva hommikul laulupeorongkäigus, sõitis pärast rongkäiku kohe kodulinna tagasi ja sai kohvikute päevast osa.

«Nii mina kui ka kohvikupidajad olime äärmiselt üllatunud, et nii palju rahvast tuli. Kohvikupidajad polnudki selleks valmis. Selles mõttes, et nad arvasid, et tuleb pigem tagasihoidlik päev, sest tegelikult oli ju ka nädal aega olnud kehvapoolne ilm. Lõpuks olid kõik hästi, et asi õnnestus – palju rahvast oli liikvel ja ka selline ilus ilm,» lausus Pärna.

Külastajaid oli sedavõrd palju, et kuigi jõudumööda jälgisid võõrustajad, et keegi ei peaks tühja kõhuga lahkuma, olid õhtuks letid tühjaks müüdud. Hea õnne korral sai mõnest kohast veel vaid teed, kohvi ja morssi osta. Nurinat see asjaolu siiski ei tekitanud, sest kena ilma ja seltskonna kõrvale jagus sellestki.

Ilmaga vedas türilastel tõepoolest, sest kui samal nädalalõpul võitlesid laulu- ja tantsupeolised Tallinnas vihmahoogude ja vinge tuule ning nappide pluss­kraadidega, siis Türil said kohvitajad nautida päikesepaistet.

Külastajate hulgas oli Pärna hinnangul nii kohalikke, aga ka kaugemalt tulnuid. Kohvikupidajatega suheldeski kuulis ta, et külastjate hulgas oli palju kaugema kandi rahvast.

Kohvikute päeva ajal oli inimestel võimalus osaleda loosimismängus ja kohvikuid külastades koguda mängusedelile templeid.

Neil, kes kahe päeva jooksul väisasid vähemalt üheksat kohvikut, oligi võimalus oma sedel loosikorvi panna.

«Sedelite kogumiseks oli suur piknikukorv ja alguses arvasin, et palju neid lipikuid sinna ikka koguneb, võibolla 50 jagu. Aga pea kolmveerand korvi oli lõpuks täis, neid oli seal ikka sadu,» lausus Pärna. (JT)