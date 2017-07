E-Piim valmistab ette hankeid uue piimatööstuse seadmete leidmiseks

Mida see ootamine täpsemalt tähendab?

Loomulikult ei istu me sellel ajal käed rüpes. Meil väga palju asju käimas ja protsessiga tegeleme edasi, kuid selge on see, et hooga ei saa järgmisi samme astuda enne, kui vaidlustamisega on asi lõplikult selged.

Millised on need järgmised sammud?

Kõigepealt tuleb välja kuulutada rahvusvahelised hanked seadmetele, sest projekti ehituslik külg on märksa lihtsam kui tehnoloogiline.

Et leida tehasele, mida ehitatakse Eestis 30–50 aasta tagant, vastavaid seadmeid ja ka õiglase hinnaga, selleks peame läbirääkimisi ligi kümne piimatööstusseadmeid tootva maailma suurkontserniga.

Käsil on keeruliste rahvusvaheliste hangete ettevalmistus ja see on suur töö.

Millised turud ootavad 2020. aastal avatava piimatööstuse toodangut?

Turud on täpselt välja toodud äriplaanis ja sellele võtsime ka rahvusvaheliselt pädevalt turu-uuringufirmalt hinnangu. Turg on jagatud kolmeks: Baltikum ja Skandinaavia, Euroopa ning Aasia ja Jaapan.

Kõigile arvestuslik kolmandik, mis tagabki parema vastupanuvõime kriisile.

Uute trendide avastamiseks tuleb mõelda Aasia turgudele, sest sealse ostujõu pealetulek on nii võimas tulevikutarbimise osa.

Suur osa rahvastikust elab Aasias, just noored. Euroopa vananeb. Maailm läheb aina rohkem Aasia nägu. Nende eripäraga, maitsetega tuleb arvestada. Neil on ka toodetele spetsiifilised nõuded.

Kui arvame, et Euroopa Liidu nõuded on maailmatipp, siis on olemas veel kõrgemaid kvaliteedinõudeid. Teame seda, sest müüme neile juustu juba praegu.

Mida loodav tööstus tootma hakkab?

Nii nagu E-Piim toodab 70 protsenti ekspordiks, on ka uus piimatööstus ekspordikeskne. Eestis meil on lihtsalt nii palju rohumaad, et suudame juba praegu toota piima kaks korda rohkem, kui ise tarbime. See teebki riigi rikkaks, kui tal on, mida eksportida.

Põhitoodang on juustud, piimapulbrid, vadakavalgu kontsentraat, või ja rõõsk koor.

Kas Paide piimakombinaadist piima poodidest ei saagi?

Ei, piima tõesti ei ole plaanis toota. Samuti ei saa poodidest võid ega rõõska koort. Kõik läheb ekspordiks. Vähesel määral jääb siseturule vaid juustu.

Kuidas mõjutab uus tööstus piimatoodete hinda?

Hinnataset poodides mõjutab üldine turuolukord. Eesti on väike ja avatud majandusega riik, kus piimatööstused hinnareegleid ei kehtesta. Meie asi on olla hea kohaneja muutustega.

Kas uue piimatööstuse avamisega võib sulguda ka mõni praegu töötav piimatööstus?

Ei usu. Kui piima tootmine Eestis suureneb, on tulevikus tööstusi pigem juurde vaja, kui peljata ühe juurde ehitamisega mõne sulgumist.

Uus piimatööstus vajab 104 töötajat, kust need kõik tulevad? Kas on mõeldud ka välistööjõu võtu peale?

Tööjõu probleem on Eestis majanduskasvu pidur.

Kui Eestis tööjõudu napid, siis ilmselt tulebki töötajaid sisse tuua. Nii teevad seda ka arenenud riigid. Mitu inimest ka Paidest on juba käinud küsimas tööd uues tööstuses. See annab lootust, et leiame töötajaid uude tehasesse ikka Eestist.