Paide tehisjärve äärde ehitatakse liivalinn

Paide tehisjärv (Paide linn) Vesi: 24 kraadi Õhk: 27 kraadi Rannalisi: mõnikümmend (samal ajal on ka Paide G grillipidu) Heakord/rand: korras Seitsmeaastane Elis nautis rannamõnusid koos emaga. Tüdrukutirts pidas kõige olulisemaks, et ujumiskoht oleks kodu lähedal. «Siis on hea, siis saab ujuma rattaga sõita,» sõnas ta. Ujujatest rääkides, siis Elis ja tema ema eelistasid sulistamisele piknikutekil lesimist nagu ka kõik ülejäänud rannalised. Päev enne anti Facebooki kommuunis «Märgatud Paides» teada, et tehisjärve vesi tekitab lastele punne. Kuigi veeanalüüsid on korras, kohtasime neljapäeval korduvalt paidelasi, kes otsisid rannamõnusid kodulinnast mitmekümne kilomeetri kauguselt. Põhjust oli üks: vesi haisevat ja põhjustavat löövet.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja