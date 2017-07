Koerus kaubeldakse laupäeval antiigi ja vanavaraga

Kui möödunud nädalavahetusel peeti antiigi- ja vanavaralaata Seidlas, siis sel nädalavahetusel toimub sarnase sisuga laat Koerus. Ürituse tutvustuses rõhutatakse, et kauplema oodatakse ainult antiigi, vanavara ja vanaaegsete asjadega kauplejaid. Laat toimub Koerus pubi Janune Kägu territooriumil ning müügiplatse on üle 95. Laat kestab hommikul üheksast päeval kella 15ni. Külastajatele on sissepääs tasuta.