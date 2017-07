Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaks kuud tagasi asus üks Vändra teraviljakasvatajatest vendadest Mäo põllumajandusühistusse agronoomina tööle, et kuulata maad loomakasvatusettevõtte ostuks. Nüüd ongi käed löödud ja vennad lubavad jätkata ka loomakasvatust. Pärnumaal Vändras teravilja kasvatav Ivo Soosaar sõnas, et enne agronoomina tööle asumist oli ta Mäo põllumajandusühistu kauase juhiga alustanud läbirääkimisi ettevõtte müügiks. «Tööle asudes sain täpsemalt ülevaate, kuidas tööd käivad, ja paari kuu järel olime veendunud, et ettevõte on ostuvääriline,» selgitas ta.



* Teisipäeva keskpäeval on Paide turul näha kaht maasikamüüjat. Mõlemal on käed-jalad nii tööd täis, et niisama jutustada pole mahti. Üks müüjatest, Mikk Põder, on tulnud lausa Tartumaalt.

Põder ütleb, et Tartu turg on Eesti ja Poola maasikatest üleküllastunud, ja kinnitab, et 130 kilomeetrit sõitu Tartust Paidesse tasub end rahalises mõttes ära. Paides on Põder maasikaid müümas neljandat aastat. «Siin on rikkam rahvas,» sõnab ta pooleldi naerdes.



* Lähedased jagasid viimaseid sooje kallistusi, õlalepatsutusi ja hüvastijätusõnu, sest riik nõuab halastamatult oma osa – ligi poolesajal järvakal algab sel nädalal ajateenistus. Teisipäeva hommikul oli Paide kultuurikeskuse parklasse kogunenud ebatavaliselt palju rahvast. Õhk oli paks ootusärevusest, sest parkla serva vuranud suur buss andis märku, et kohe on aeg teele asuda.



* «Me oleme küll metsas, aga kõik on käe-jala juures,» ütleb Türi valla Rassi küla vanem Elor Ilmet üle-eestilise aasta küla konkursi komisjonile, kui juttu tuleb vahemaadest lähimate linnadega. Teadagi, vahemaad on suhtelised. Paljudele tundub üheksa kilomeetrit kruusa lähima mustkattega teeni ja 16 kilomeetrit lähima toidupoeni mõistetamatult kauge.

Igast punktist tulles lõpeb bussi teekond külast kümne kilomeetri kaugusel, vaid 1981. aastal ehitatud Rassi küla peatusse jõuab buss kord nädalas neljapäeviti. Reisijagi on alati olemas: läheduses elav külamees, kes käib nii poes.



* Kui Türil tegutseva söögikoha Pizzaria omanik Kaido Lepik eelmisel nädalal postkastist ettevõtte nimele tulnud kirja leidis, ei osanud ta midagi kahtlustada. Suur oli üllatus, kui ümbrikku avades selgus, et keeleinspektsioon nõuab söögikoha sildi muutmist. Aasta alguses Türi peatänava ääres avatud toitlustuskoha on nii kohalikud kui ka läbisõitjad hästi vastu võtnud. Ometi ei osanud Kaido Lepik oodata, et vähemalt ühele linlasele on pinnuks silmas toidukoha aknal olev kiri, mille järgi saab majas süüa pizza`t ja pastat ning tellida ka catering-teenust.



* Rohkem kui 1200 gümnaasiumi, kutsekooli ja kõrgkooli väga head hinnetega lõpetanut veetsid teisipäeva pärastlõuna pealinnas presidendi roosiaias. Nende seas oli ka Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere. Raidvere lõpetas kiitusega Tartu tervishoiu kõrgkooli vaimse tervise spetsialisti erialal. «See on mul kolmas lõputunnistus samast koolist, pärast keskkooli õppisin seal velskriks, hiljem omandasin kõrghariduse õenduses,» täpsustas ta.