Haridusel on laste tuleviku kujundamises määrav roll. Nii on mõistetav, miks lastevanematele on elukoha valikul üks tähtsamaid kriteeriume väärtuslik haridus. Seepärast on oluline ka Paide haridussüsteemis anda parimat ja nüüdisaegset haridust.