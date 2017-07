Värvikirev piimalehm seab end sisse Paidesse

Juba teist suve mööda toredaid Eestimaa paiku ringi tuuritavale piimalehmale on Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul antud kaasa väga vastutusrikas ülesanne – tuletada Paide inimestele meelde, milline väärtuslik toiduaine on eestimaine piim ning kutsuda linlasi üles rohkem piimatooteid tarbima.

Eriti on piimalehmaga tutvust tegema oodatud lapsed, kellel on lubatud vanemate järelevalve all skulptuurile ka lausa selga ronida. „Pole saladus, et piim ja piimatooted on kasvava lapse organismile äärmiselt vajalikud ja kasulikud. Möödunud aasta kampaania käigus läbi viidud uuring näitas, et väärtuslikud piimatooted on Eesti laste laual iga päev – kas siis joogipiima, kohupiimatoodete, juustu, jogurti või muude toodete näol,“ ütles Potisepp.

„Meie sügava silmavaatega lustakates toonides kangelaslehm ei jäta ühtegi möödujat ükskõikseks ning möödunud aasta kogemus näitab, et lehmake jõudis nii Eestimaalaste südameisse kui ka sotsiaalmeedia kontodele. Kutsume ka tänavu kõiki üles julgelt lehmaga koos pilti tegema. Kõigi vahel, kes postitavad nädala jooksul sotsiaalmeediasse pildi ja kasutavad teemaviidet #PiimOnSuperHea loositakse välja külluslik auhinnakorv maitsvate piimatoodetega,“ rääkis Potisepp.

Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna meistri Lauri Tamme ja kunstnik Ülle Ottokari kätetööna 2016 aastal valminud piimalehm sai tänavu läbi kujunduskonkrusi ka värske välimuse. Selle hooaja disain on inspireeritud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2.b klassi õpilase Renata Kallasmaa nägemusest. Toiduliidu piimalehm jääb Paidesse nädalaks ning edasi viib tee juba suvepealinna Pärnusse.