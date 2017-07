Järvamaal tuleb joogimeistrite festival

Joogilaat on joogivalmistamist propageeriv üritus. Kavas on loengud asjatundjatelt, toodete esitlused, degustatsioonid ja kultuuriprogramm. Loengutelgis toimuvad loengud (koduõlle valmistamine, koduveini valmistamine, toit ja kodujook). Laadal võivad osaleda ka kodutootjad. Laadal pakutav kaup on kõik seotud jookide valmistamisega (vahendid, kirjandus) ja tarbimisega (klaasid, söök, jne).

