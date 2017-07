Võitlus toidupalakeste pärast: kodukass tegi rebasele tuule alla

Platsi valvavale kassile selline sissetungija muidugi ei meeldinud ja too tegi rebasele tuule alla ning peletas looma põlislaante sügavustesse tagasi.

Hiljutisel Grillfestil Nielseni aasta grillikultuuri edendaja auhinna pälvinu legendaarse Türi Pritsumeeste võistkonna üks eestvedajaid, Arvi Pitelkov selgitas, et tegemist Simisalu loodusmaja maaalal elava rebasega, kes on alati julgelt platsis kui rohkem rahvast kohal. "Kass ajab teda pidevalt minema, et endale toidupalu rohkem jääks," teadis ta öelda.

