Türil toimub suur rahvakultuurifestival

Minieuropeade on üleeuroopalise rahvakultuurifestivali „Europeade“ Eestimaa kollektiivide peaproov, mille peakorraldaja on Eesti Europeade Komitee koostöös kohaliku linna korralduskomisjoniga.

Laupäeval, 8. juulil toimub Türi Põhikooli staadionil Europeade peaproov, kus tantsitakse läbi ühistantsud, mis Turus esitamisele tulevad ja kell 18 oodatakse kõiki tasuta kontserdile.

Kokku sõidab Eestist Soome Turu linnas 26.-30. juulini toimuvale Euroopa suurimale rahvakultuurifestivalile 70 kollektiivi 954 osalejaga, nendest 34 kollektiivi osalevad Europeade festivalil esmakordselt. Eestimaale on tänavune osalemine eriline ka seetõttu, et esindatud on kõik 15 maakonda ja 4 suuremat saart (Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa ja Vormsi). Türi vallast sõidavad Europeade 54. festivalile segarahvatantsurühm Kaktus ja Türi kapell. Segarühm Kaktusele on see juba 10. kord osaleda ja kapellil kaheksas.

Europeade moto: “Europeade ühendab kõiki Euroopa rahvusgruppe. Iga kultuur, ükskõik kui väike ta ka poleks, suurendab meie rikkust oma haruldustega, tavadega ja loomusega. Europeade tõestab, et armastus oma rahva laulude, tantsude, muusika ja rahvariiete vastu ühendab riike, rahvuseid, inimesi” Edmon De Clopper, Europeade liikumise algataja ja esimene president.

Europeade on Euroopa suurim rahvaste rahvakultuuri rändfestival, mille algatasid 1964 .a Belgia flaamid. Sellest ajast toimub Europeade igal aastal erinevates riikides ning sellel osaleb kokku 4500 kuni 6000 osalejat kõigist Euroopa maadest. Esmakordselt osalesid eestlased 1993. aastal 30. Europeadel Taanis.

See oli siis ka lätlastele ja leedulastele uus avastus. Edasi on eestlased osalenud kõigil 25l Europeadel.

Eestit on seni esindanud kokku 7931 tantsijat, muusikut, lauljat, juhendajat. 2011. aastal toimus Europeade Eestis, Tartu linnas.