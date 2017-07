Järva-Jaani Gümnaasium ja vallandatud õpetaja leidsid kompromissi

Pärnu Maakohtus saavutatud kompromissiga nõustusid gümnaasium ja Dieves, et õpetajaga töölepingu lõpetamine üksnes põhjusel, et õpetaja avaldas ajakirjanduses arvamusartikli, ei ole põhjendatud ning Gümnaasium maksis endisele õpetajale hüvitist, teatasid poolte esindajad BNS-ile. Õigusrahu huvides pooled kompromissi ega kohtumenetlust täiendavalt ei kommenteeri.

Järva-Jaani Gümnaasium lõpetas eelmisel suvel Priit Dievesega erakorraliselt töölepingu pärast seda kui too avaldas ajakirjanduses artikli "Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!". Seejärel pöördus endine õpetaja oma õiguste kaitseks kohtusse. (BNS)