Orkester Türi esineb dirigendi sünnikohas

Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe andis teada, et orkester Türi 38 pillimängijat sõidavad 8.-9. juulil toimuvale Muhumaa laulupeole. "Meie sõbrad Saku puhkpilliorkestrist tegid ettepaneku koos musitseerimiseks. Olime kohe nõus, kuna meie orkestri traditsiooniks on saanud igasuvised väljasõidud koos väikeste esinemistega. Sel aastal oleme siis Muhumaal, kohas, kust on pärit meie orkestri dirigent Ants Oidekivi. Kuu lõpul, 29. juulil osaleme orkestriga ka Kabala laulu- ja tantsupeol," lisas Välimäe.

Muhus saab 8. juulil teoks väikesaarte laulupidu, mis ühtlasi avab ka Hellamaa laululava. Laulupidu algab laupäeval rongkäiguga Hellamaa külakeskusest, kus orkester "Türi" järel astuvad ligi 300 pidulist.

Laulupeo kontserdi kavas kõlavad traditsioonilised laulud Eesti koorimuusika klassikast, tantsitakse üldtuntud rahvatantse ja kõlab elav puhkpillimuusika, esinevad ka Muhu kohalikud folklooriansamblid. Õhtu lõpetab simman Audru Jõelaevanduse Pundi pilli järgi ning pühapäeval, 9. juulil kell 11 on kavas juba traditsiooniline hommikune kontsert „Kõik puhuvad“ Muhu Muusikatalu õuel. “Saku” ja “Türi” ühendorkestrit dirigeerib Ants Oidekivi ning tema lapsepõlvesõber ja koolikaaslane Villu Veski mängib saksofoni. Lauldakse ühislaule.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et vabaõhulava ehitusega likvideeritakse tublide taidlejate ees auvõlg ja lisaks laulu- ning tantsuüritustele annab uus lava võimalusi ka suveetenduste, vabaõhukino jm ürituste korraldamiseks.