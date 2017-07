Priit Dievese advokaadikulud tasus partei

Helme kinnitab, et kui tulevikus hakkab keegi nende erakonna liiget maailmavaatelisel põhjusel taga kiusama, siis ei ole ta vastamisi mitte selle inimesega, vaid terve parteiga, kogu nende intellektuaalse, organisatsioonilise ja rahalise ressursiga.

Järva-Jaani gümnaasiumi ja Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluva õpetaja Priit Dievese kohtuvaidlus lõppes neljapäeval kompromissiga.

Pärnu maakohtus saavutatud kompromissi järgi nõustusid gümnaasium ja Dieves, et õpetajaga töölepingu lõpetamine üksnes põhjusel, et õpetaja avaldas ajakirjanduses arvamusartikli, ei ole põhjendatud ning gümnaasium maksis endisele õpetajale hüvitist, teatasid poolte esindajad BNSile. (JT)



Martin Helme kirjutab Facebookis:

Meie erakonna liige Priit Dieves vallandati õpetaja ametist põhjendusega, et kirjutas ajalehes konservatiivseid pereväärtusi edendava artikli. Tegemist oli ilmselge ideoloogilise represseerimisega sotsiaaldemokraatliku võimuga valla poolt. Tegemist oli ka ilmselgelt terve rea seaduste rikkumise, alates põhiseadusest jätkates võrdse kohtlemise seadusega ja lõpetades mitme konventsiooniga. Priit ei olnud sellise asjaga nõus ning kaebas asja kõigepealt töövaidluskomisjoni. Kuigi see institutsioon on reeglina töövõtja poolel, otsustasid kolm naisõiguslast loobuda õiglusest ja väärkasutada oma võimu ning jätsid vallandamise jõusse.

Kuna tegemist on lakmustesti kaasusega Eesti ühiskonna jaoks, olulise sõna- ja südametunnistusvabadust tagava võitlusega, siis otsustas erakond Priidu kaitseks välja astuda, toetades teda nii moraalselt kui advokaadi tasudega.

Olime valmis pidama võitlust kuni riigikohtuni välja. Tegime riigikogus ministritele sel teemal arupärimisi. Me ei saa leppida, et mõni suvaline vallavanem või koolijuht võib karistamatult taga kiusata inimesi lihtsalt selle pärast, et need keelduvad olemast vait, kui kannavad teistsugust maailmavaadet oma ülemusest.

Vastaspool mõistis oma positsiooni lootusetust ning oli nõus kohtuliku kokkuleppega. Leppe sisu on konfidentsiaalne, kuid kaks asja on ametlikult välja öeldud: kool tunnistab, et arvamusartikli avaldamise eest vallandamine on ebaseaduslik ning kool maksis ka hüvitist.

Kogu see juhtum on julgustav mitmes mõttes. Esiteks teavad kõik meie liikmed, et me ei jäta neid vasakpoolsete jupijumalate meelevalda, vaid kaitseme omasid. Kui keegi hakkab maailmavaatelisel põhjusel taga kiusama Konservatiivse Rahvaerakonna liiget, siis ei ole ta vastamisi mitte selle inimesega, vaid terve parteiga, kogu meie intellektuaalse, organisatsioonilise ja rahalise ressursiga.

Teiseks on maha märgitud teatud mängureeglid, loodud on pretsedent, mis selgelt kinnitab inimeste õigust oma arvamust vabalt, valjult ja häbenematult välja öelda teadmisega, et teda kaitseb seadus.

On muidugi masendav, et elame ajastul, mil traditsioonilise pere ja ema- ning isarolli kiitmine toob kaasa repressioonid. Iseenesestmõistetavuste välja ütlemine on kujunenud kodanikujulguse proovikiviks. Kuid me surusime vastu ja saavutasime edu. Tõenäoliselt järgmine vasaksallija mõtleb enne palju põhjalikumalt, kui oma päästikuinnukat sõrme peab talitsema konservatiivide tagakiusamise tuhinas.