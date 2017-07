Paide tehisjärves pääses teismeline uppumisest

Teist suve Paide tehisjärve ääres vetelpäästjana ametis olev Rainer Keptsov ütles, et nad märkasid kella 15 paiku, et üks tüdruk hakkas üle järve ujuma. "Umbes järve keskel ta enam edasi ei liikunud, vaid ujus paigal. Saime aru, et ta on väsinud," rääkis Keptsov.

Nad otsustasid mitte riskida, vaid 21-aastane Keptsov võttis päästerõnga ning ujus neiule järele ja tõi ta kaldale. "Tüdruk ütles, et oli päris väsinud ja ilma meieta poleks ilmselt kaldale jõudnud," sõnas Keptsov.

Vetelpäästjate andmetel oli tüdruk randa tulnud koos sõpradega. Kas tegemist oli kohaliku piigaga, ei osanud nad öelda. "Vaatasime ta koha peal üle, peale šoki ei tundunud tal midagi viga olevat ja kiirabi ta ei vajanud," täpsustas vetelpäästja. Siiski soovitas ta neiul end jälgida ning enesetunde halvenedes arstide poole pöörduda.

Keptsovi sõnul möödus eelmine hooaeg tal Paide tehisjärve ääres suuremate vahejuhtumiteta ning sel hooajal on tänane juhtum samuti esimene tõsine.

Ilmateenistus lubab algavaks nädalavahetuseks suviselt sooja ilma ning paljud inimesed lähevad maakodudesse ja veekogude äärde. Ilus ilm meelitab kindlasti nii ujuma, veekogudele lõbusõitu tegema kui koos sõprade ja sugulastega grillima. Seoses sellega tuletab päästeamet meelde, et lastel tuleb veekogude läheduses, sh ka väiksemate veekogude juures nagu tiigid, koduhoovis olevad basseinid jm, silma peal hoida. Ekslikult arvatakse, et uppuja saab vees kätega vehkida ja karjuda, tegelikult tuleb uppujal võidelda vee peal püsimise, lainete ja jaheda veega ning energiat vehkimiseks või karjumiseks ei ole ja uppumine toimub pigem vaikselt.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest, neist viis olid joobekahtlusega. Päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul. Olenemata ujumisoskusest, soost või vanusest, tuleb veesõidukis alati päästevesti kanda. Iga kolmas inimene uppus järves, seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks nii meredel, jõgedel, järvedel, aga ka väiksematel veekogudel.