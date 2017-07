Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Jaani gümnaasium maksab vallandatud õpetajale Priit Dievesele hüvitist, mille suurust ei avalikustata, kuid see jääb alla 4000 euro.

* Neljapäevane pärastlõuna Koeru vallas Salutaguse külas. Niidetud hoovid ja teeääred, linnulaul. Ühel hetkel hakkab selle sekka kostma viiuli- ja kandlehelisid. See tähendab, et kuues üle-eestiline rahvamuusikalaager Laste Oma Folk on alanud. Muusika kostab külatänavale 150aastasest Kargumäe talust, kus üle Eesti laagrisse kogunenud lastele annavad pilliõpetust Kristi Alas, Lee Taul ja Katrin Soon Eestist ning Daniel Wikslund Rootsist.

* Endise karjalauda sõnnikuhoidlas purustab soomlane veoautorehvidest materjali, millest valmivad lõhkamismatid tema kodumaale saatmiseks.Soomlane Olli Niemitalo on tegutsenud Eestis ettevõtjana 28 aastat. Nüüd avas ta Annas jäätmete vastuvõtupunkti, kus purustab rehvidest lõhkamismatte Soome tarvis. «Pool aastat kõik siin seisis, sest pidin ootama jäätmekäitluse lubasid,» ütles päevi näinud mersuga Paide vallas Anna külas ühe vana lauda sõnnikuhoidlasse sõitnud Olli Niemitalo.

* "Ma tahan ka vikatada!" hüüavad Peetri rühma kodutütred Liisi ja Karolin, kui juhendaja Kaidi-Ly Välb tüdrukuid heinale kutsub. Heina teevad nad Öötlas Vanakooli talus ja üsna arhailisel moel. Peetri rühma kodutütarde heinateo ja lakas magamise laager on poole peal. Omajagu on juba loogu maas, aga omajagu on ka kaotusi tööriistarindel. «Poevikatid oleme ära niitnud,» ütleb Välb.



* Pühapäevajärvakas Jan-Erik Meikup on vormelipiloot. See on elu suurte kiiruste, tasavägise võidukihutamise ja pidevate reisimiste keskel, kuid erilist luksust sellest maailmast, vähemalt enne rahakaid lepinguid oodata ei maksa.



* Kaks aastat tagasi nägi Anneli Paas Jaapani aeda tutvustava ettekande piltidel laternat, mis köitis tema tähelepanu. Nüüd on neid omavalmistatud laternaid tema koduaias mitu ja oskusi sedavõrd, et julgeb teistelegi pakkuda.



* Blogida on tänapäeval nii populaarne, et ilmselt teab igaüks kedagi, kes internetiavarustes seda teeb. Mõnel blogijal on õnnestunud oma veebipäevikuga koguda nii palju tuntust, et peale kirjutamisrõõmu toob see talle ka raha sisse.