Kool maksab vallandatud õpetajale hüvitist

Järva-Jaani gümnaasiumi ja selle kooli endise õpetaja Priit Dievese kohtuvaidlus lõppes neljapäeval kompromissiga.

Pärnu maakohtus saavutatud kompromissi järgi nõustusid gümnaasium ja Dieves, et õpetajaga töölepingu lõpetamine üksnes põhjusel, et ta avaldas ajakirjanduses arvamusartikli, pole põhjendatud ning gümnaasium maksab endisele õpetajale hüvitist, teatasid poolte esindajad BNSile.

Õigusrahu huvides pooled kompromissi ega kohtumenetlust täiendavalt ei kommenteeri.

Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Reigo Prants ütles, et vastavalt kokkuleppele ei avalikusta ta, kui suur on Dievesele makstav hüvitis, ja kuigi kokkuleppes on tasumise kuupäev kirjas, siis ka see jääb avalikkusele saladuseks.

Prants märkis, et hüvitise suurust teab ka vallavanem Arto Saar, kellega ta selle kooskõlastas. Kui vallavolinikud tahavad teada, kui palju õpetaja vallandamine maksma läheb, siis na saavad seda teada, kuid üksnes asutusesiseseks kasutuseks.

Eile ei osanu Prants veel öelda, kas hüvitis tuleb kooli või valla eelarvest. Küsimusele, et kui kulud peab kanda kool, kas seetõttu tuleb koolis mingeid tegevusi koomale tõmmata, vastas Prants, et ta ei saa summa suurust kommenteerida.

Prants lisas, et kui vallajuhid soovivad, siis tema on valmis juhtunu pärast vastutuse võtma.

Kui Dieves oma vallandamise kohtusse kaevas, siis toona selgitas Prants, et õpetajat ei vallandatud üksnes arvamusartikli tõttu, vaid temaga oli ka varem probleeme. Prants kiritiseeris Dievest väga teravalt.

Ta ütles siis, et Dieves on olnud pidevas konfliktis kooli ja sealhulgas oma õpilastega, ning lisas, et Dievese käitumine koolis pole olnud õpetajale kohane.

Prants sõnas pärast Dievese vallandamist, et kooli juhtkond on õpetajale andnud korduvalt võimalusi oma käitumist ja tegevust parandada, kuid ta ei ole nende ettekirjutustest lähtunud.

Eesti Konservatiivsesse Erakonda kuuluv Priit Dieves on varem meedias öelnud, et tegelikult kaotas ta töökoha oma poliitiliste vaadete tõttu.

1. veebruaril peetud kohtuistungil selgus, et Dieves küsis vallandamise eest 3000eurost hüvitist, kas kokkuleppes see summa kahanes või kasvas, pole teada.

Järva-Jaani vallavanem Arto Saar tunnistas eile Järva Teatajale, et vastavalt kokkuleppele ei tohi ka tema hüvitise suurust avalikustada, kui võib öelda, et hüvitis ja advokaadikulud jäävad kokku 4000 euro piiresse.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige Martin Helme kirjutas eile Facebookis, et kuna tegemist oli olulise sõna- ja südametunnistusvabadust tagava võitlusega, siis otsustas erakond Dievese kaitseks välja astuda, toetades teda nii moraalselt kui advokaadi tasudega. «Me ei saa leppida, et mõni suvaline vallavanem või koolijuht võib karistamatult taga kiusata inimesi lihtsalt selle pärast, et need keelduvad olemast vait, kui kannavad teistsugust maailmavaadet oma ülemusest,» kirjutab Helme. «Kui keegi hakkab maailmavaatelisel põhjusel taga kiusama Konservatiivse Rahvaerakonna liiget, siis ei ole ta vastamisi mitte selle inimesega, vaid terve parteiga, kogu meie intellektuaalse, organisatsioonilise ja rahalise ressursiga. »