PILDID: avamerepurjetamise suursündmusel võib kohata kevadpealinlasi

Võistlusel osaleb 850 purjetajat 144 jahi pardal kokku viiest riigist – Venemaalt, Lätist, Leedust, Soomest ja Eestist. Seitsmest etapist koosnev võistlus väisab nädala jooksul kokku kuut sadamat distantsil Haapsalu-Kuivastu-Roomassaare-Kihnu-Pärnu-Riia.

Järva Teataja kirjutas kaks aastat tagasi Türil koos abikaasaga kujundusfirmat juhtivast Kristjan Männast, kes ei popsuta piipu, ei kanna triibulist meremehesärki ega ehi oma keha ankrumotiividega. Välisele tagasihoidlikkusele vaatamata on ta tõeline merekaru.

Kristjan Männa salaarmastus on Liliann. Abikaasa Ülle ja kolm poega on sellega aastate jooksul leppinud. Võiks isegi öelda, et Liliann on isegi neile meeldima hakanud. Mis sest, et pereisa pühendab oma teisele armastusele hooajal ligi nelja nädala jagu öid ja päevi.

Natuke alla kümne meetri pikk, Saaremaa merispordi seltsi alla kuuluv ning Roomassaare sadamat koduks pidav Liliann pole siiski naisterahvas.

/ Ardi Truija

Liliann on 1982. aastal Rootsis käsitööna ehitatud purjejaht, maailmas omasuguste seas ainulaadne alus, mille omanike ringi ja sõidumeeskonda kuulub Kristjan Männa juba 11 aastat.

Rutiin on kujunenud selline: tööasjad korda, spordikott kaasa, jällenägemiseni ja minek järjekordsele võistlusele või merematkale.

/ Ardi Truija

Vaata Liliannist pilte selleaastase Muhu Väina regati avaetpilt Haapsalust Kuivastusse.

