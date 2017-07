Linnade suvemängud võitis taas Türi

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko andis suhtlusvõrgustiku Facebook lehel teada, et osaleti mängudel 56 sportlasega, kes andsid endast parima, et näidata taaskord, et Türi on kõige sportlikum linn!

Gritšenko tõi välja, et Türile tõid maksimum punktid ehk võidud mälumängus, meeste võrkpallis ja juhtide mitmevõistluses. Teine koht saavutati kergejõustikus ja kolmanda koha orienteerumises. Neljandad kohad saavutati aga rattakrossis ja jahilaskmises. "Samuti oli tubli võistkond väljas petankis, kes saavutas 12. koha," lisas ta.

Alates 2012. aastast on võidutsenud Türi ehk kuus aastat oleme suutnud näidata ennast kõige sportlikumana.

Eestimaa linnade suvemängude toimusid 8.-9. juulil Valgas.

"Täname kõiki Türi võistkonnas osalejaid ja nende treenereid, et olete alati valmis Türi eest välja tulema! Kindlasti püüame Türi linna au kaitsta ka järgmisel aastal koos teiega!," tunnustas Gritšenko.

Paide linn lõpetas võistluse 13. kohaga.

