Valvekaamera võis tabada purskkaevu vahtuajajad

Paide linna avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm ütles, et purskkaevu puhastamisega tegeleb Paide Haldus. "Meil on Lembitu pargis ka valvekaamera, eks sealt ehk ole näha, kes selle koerusega hakkama sai(d)," lisas ta.

See pole krattidel esimene kord Paide purskkaevu pesuvahendit valada. Tavaliselt on selline teguviis tähendanud purskkaevu veest tühjakslaskmist ja uuesti puhta veega täitmist.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Õhtuti valguse- ja värvimängu pakkuv uuendatud purskkaev pandi Paides tööle eelmise aasta septembri lõpus. Linna sünnipäevaks rajas parki 50 000 eurot maksnud purskkaevu AS Paide Vesi. Purskkaev läbis viimati põhjalikuma uuenduskuuri 2005. aastal, kui Paides oli võidupüha paraad.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

2009. aasta kevadel, kui kohalikud omavalitsused pidid masu sunnil kulusid kärpima, teatas linnavalitsus, et kokkuhoiu eesmärgil purskkaevu tööle ei panda.