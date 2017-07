President tuleb Järvamaale skautide suurlaagrisse

Mõttevahetuses on oma arvamusi esitamas nii Vabariigi President Kersti Kaljulaid kui ka Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm ning skaudid Kerli Unt Tartus, Peeter Aleksander Paju ja Andrei Bandurevski Tallinnast. Samuti osalevad arutelus suurlaagrisse kogunenud noored ja skaudijuhid.

Eesti Skautide Ühingu peaskaut, Kristjan Pomm: „Noorteühingutel on täita oluline roll, et anda noortele esmakordne võimalus ja kogemus tegutseda nii enesearengu kui oma kogukonna toetamiseks, aidates seeläbi kaasa sidusa ühiskonna kujunemisele, kodanikuaktiivsuse tõusule ning ka noorte mitmekülgsele arengule. Skaudiorganisatsioonil on noorte vabatahtliku tegevuse korraldamisel ja mitte-formaalse haridusliku tegevuse pakkumisel tänaseks enam kui 100-aastane kogemus. Näeme, et skautlusest õpitavad kogemused on olulised ka täna ja tulevikus, toetades noori juba 6-eluaastast, et nad tahaks ja oskaks olla ühiskonna aktiivsed ja tegusad liikmed.“

„Eelmisel laupäeval alanud skautide suurlaagri peamiseks eesmärgiks on tuua noored looduse keskele ja julgustada noori tegema koostööd ning läbi seiklusliku võtme ning ise valikuid tehes end mitmekülgselt arendada. Tänane esmaspäev on suurlaagris arvamusfestivalipäev, kus lisaks kärajatele on laagris veel toimumas väitluskoolitused, mõtlemismängud ja avalik koosolek, et toetada noorte julgust avaldada arvamust neid puudutavates küsimustes“, lisas skautide suurlaagri juht Valdik Kask.

Suurlaagri näol on tegu iga 4 aasta tagant Eestis toimuva suurima rahvusvahelise skaudiüritusega, kuhu seekord on kokku tulnud pea 500 osalejat. Lisaks Eesti skautidele on osalemas ka skaute Iisraelist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Valgevenest, Tšehhist, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest. Seekordse laagri nimeks on "Seiklusratas", rõhutades skaudiprogrammi lahutamatut osa - noore enda huvidest ja valikutest lähtuvat seikluslikku õppimist.

Laagri külalistepäev toimub heateo teemapäeval, 12.juulil, ning siis on oodatud laagrisse kõik huvilised, et ise uudistada, mis on suurlaagris toimumas.

Eesti Skautide Ühing on osa enam kui 40 miljonit skauti üle kogu maailma liitvast noorteliikumisest, mille eesmärgiks on läbi põneva tegevuse anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada noorte sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks.