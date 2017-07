Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile Türi valda Tagametsa kogunenud skaudid arutasid presidendi seltsis, kuidas võiks tänapäeva skaudi hea abimees olla telefonirakendus, mis suudaks välja võluda lõket süütava kiire.

See oli vaid üks paljudest mõtetest, mis käidi välja skautide suurlaagri kärajatel, kus arutati skautluse ja noorteühingute rolli üle.



* Seda, et kassas küsitakse kauba eest soolasemat hinda, kui on müügisaalis märgitud, juhtub ikka, eelmisel nädalal oleks üks Maxima Paide kaupluse klient saanud sellise hinnavahe tõttu petta rohkem kui 30 euroga.



* Koeru vallas aastaid mesindusega tegelenud Lembit Liin pole harjunud kurtma, kuid tänavu oli põhjust saaki koguma hakata kuu aega hiljem. Ta mäletab aastaid, kus värske mesi sai purki juuni algul, kuid jaanipäevaks peamiselt igal aastal, aga tänavu alles juuli alguses. Lisaks hilisusele oli värske mee saak ka veel üsna nutune. «Nägime hullu vaeva, et värsket mett saada. Otsisime saja pere peale, igas 40-50 raami, läbi tuhandeid raame ja saime saagiks vaid mingi paarsada kilo,» lausus Liin.



* Konn ja Kaamos ehk Valdur Kibus ja Tiiu Aru on kaks lugude jutustajat. Üks Tallinnast, teine Koeru kandist. Juunis jõudis poodidesse nende ühine raamat lugudega täiskasvanutele.



* Eelmisel nädalal Eesti U16-, U18-, U20- ja U23-klassi kergejõustiku-meistrivõistlustel teenisid Järvamaa klubide või maakonna taustaga sportlased kokku vähemalt 17 medalit, neist kolm võitsid Ambla suusaneiud.