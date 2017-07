Vetelpäästja tõi järvest välja teismelise tüdruku

Teist suve tehisjärve ääres vetelpäästjana töötava Rainer Keptsovi selgitusel märkasid nad kella 15 paiku, et üks tüdruk hakkas üle järve ujuma. «Umbes järve keskel ta enam edasi ei liikunud, vaid ujus paigal. Saime aru, et ta on väsinud,» sõnas ta.

Vetelpäästjad otsustasid mitte riskida, 21aastane Keptsov võttis päästerõnga, ujus neiule järele ja tõi ta kaldale. «Tüdruk ütles, et oli päris väsinud ja ilma meieta poleks ilmselt kaldale jõudnud,» märkis ta.

Vetelpäästjate andmetel oli tüdruk randa tulnud koos sõpradega. Kas ta oli kohalik piiga, seda ei osanud nad öelda. «Vaatasime ta koha peal üle, peale šoki ei tundunud tal midagi viga olevat ja kiirabi ta ei vajanud,» täpsustas Keptsov.

Siiski soovitas ta neiul end jälgida ning enesetunde halvenedes arstide poole pöörduda.

Keptsov lisas, et eelmine hooaeg Paide tehisjärve ääres möödus tal suuremate vahejuhtumiteta ja sel hooajal on reedene juhtum samuti esimene tõsine.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest, neist viis olid joobekahtlusega. (JT)