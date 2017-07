Mesinik: meega on seis õige nutune

See kõneleb 1988. aastast mesindusega kokku puutunud Rosenfeldtile kas mesilasperede hukust või sellest, et mesinikke ei tule juurde. Tegutsevatel mesinikel püsivad tarud hea hoidmise juures päris mitu aastat.

Valdkonnas tegutsejana teeb Rosenfeldti eriti nukraks teadmatus, kuidas mesilased reageerivad tänavusele hilisele kevadele.

Meesaak on selle juures veel väike asi, kuid sassis on ka mesilasperede elurütm, mida näitab selgelt sülemlemine. «Tavapäraselt toimub pereheitmine jaanipäeva paiku, kuid tänavu on see nihkunud. Tõsisem sülemlemine algas alles möödunud nädalal,» täpsustas ta.

Hukkub mesilasi ju väga erinevatel põhjustel ja sülemlemisega mesilased paljunevad.

Nii tuleb Rosenfeldti meelest rõõmustada selle üle, et kuller on siiski veel igapäevakülaline ja rohkem on kaupa põhjust saata Võrumaale ja Valgamaale.

Viimasel ajal on hoogustunud ka Ida-Virumaa kant. «Narva ümbrusest ja Kohtla-Järvelt on hakatud tellimusi tegema. Paistab, et sealne enamikus venekeelne klientuur on kas meid avastanud või asunud mesindusega tegelema,» lausus ta.

Nii püüabki peamiselt interneti vahendusel inventari müüv E-Mesilane ellu jääda. Vaatamata sellele, et valdkonnas midagi hõisata pole, toimib siiani ka kauplus Paide Maksimarketis.

Sellegi paari viimase aasta müüginumbrid on võrreldes heade aastatega Rosenfeldti ütlust mööda oluliselt kukkunud. «Pood toimib siiani suuresti ja suveperioodil ka suuresti läbisõitjate toel,» lisas ta.

Raha seisab kauba all

Looduse poolt suure riski peal käivas äris ei oska Rosenfeldt enam ennustadagi, mille järele võivad mesinikud vajadust tunda. Kui varem vaheldusid head aastad halvematega, siis nüüd on kestvalt halvad ajad ja üle Euroopa.

Rosenfeldt mõistab, et mesinik ei tee kulutusi, kui toodangut pole, kuid vajadusel tahab kauba ikka kohe kätte saada. Tellides on aga tarneajad pikad ja nii on ettevõtjal raha kauba all kinni. «Tahan ju pakkuda head valikut,» sõnas ta.

Rosenfeldt tellib kaupa kauastelt koostööpartneritelt Itaaliast, Poolast, Prantsusmaalt ja Taanist ning 23 aastat mesindusinventari äris tegutsemist on loonud selleks omad tingimused.

Kui mõni võib mõelda, et toob suvereisilt Poolasse mesilasse tarvikuid, siis kvaliteetseid asju tahtes see Rosenfeldti teada päris nii lihtne pole.