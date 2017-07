Galerii: skaudid võõrustasid metsas presidenti

See oli vaid üks paljudest mõtetest, mis käidi välja skautide suurlaagri kärajatel, kus arutati skautluse ja noorteühingute rolli üle.

President Kersti Kaljulaid väisas kolmandal laagripäeval Tagametsa tekkinud omaette tsivilisatsiooni, kus ligi 500 inimest veedavad nädala pea olematu mobiili- ja internetileviga paigas. Looduse keskel, kus kõrvu paitab linnulaul ja laagriliste jutukõmin.

President Kaljulaidile oli skaudilaagri melust osa saada esmakogemus. «See laager on mõnusalt vaba, metsik ja heas mõttes organiseerimata – on oluline, et asjad ei oleks liiga ära korraldatud ja laagrilised tunneksid end üksteisega siin vabas looduses väga hästi,» lausus ta.

Kaljulaidi ütlust mööda õpetab skautlus noortele kogukonna olulisust ja annab neile valmiduse teha midagi nii oma kogukonna kui ka riigi heaks.

Laagriline Andrei Bandurevski on olnud skaut seitse aastat, seega on tal laagrikogemust omajagu. Presidendiga skautluse üle arutlemine oli talle aga midagi täiesti uut. «Kaljulaidil olid väga head mõtted, ta saab aru, et skautlus on Eestile väga oluline, ja ma loodan, et ta teeb selle toetuseks kõikvõimaliku,» lausus ta.

Bandurevski märkis, et riigipeaga oli mõnus suhelda. «Temaga ei tekkinud arutelus sellist tunnet, et ta on presidendina meist, skautidest ja lastest, pea­jagu üle,» sõnas ta.

Seitsmendasse suurlaagrisse Tagametsa oli tulnud skaute kümnest riigist. Lähiriikide skautide kõrval olid Järvamaa metsade vahel esimest korda koha sisse võtnud ka Iisraeli skaudid.

Suurlaagri juht Valdik Kask ütles, et rahvusvaheline seltskond omavahel suheldes hätta ei jää ning skaudikeel moodustub eesti, inglise, vene ja viipekeele segust. «Ükski jutt ei ole rääkimata jäänud keelelise barjääri pärast,» kinnitas ta.

Skaudid tunnistasid, et selle noorteühenduse liikmena on nad palju võitnud. Kerli Unt sõnas, et on üle saanud esinemishirmust. «Tänu skautlusele olen pidanud väga palju mugavustsoonist välja astuma,» lisas ta.

Laagri peaskaut Kristjan Pomm märkis, et skautlus annab võimaluse end avastada. Samuti lihvib see maha iseloomu teravamad nurgad, sest kui ollakse sunnitud suure grupiga midagi vabatahtlikult ära tegema, siis peab igaüks veidi oma iseloomu painutama, et ühiselt hakkama saada.

Laager erineb eelnevatest selle poolest, et noortel on valida tavapärasest rohkemate seikluslike tegevuste vahel. Pühapäeval said noored osa võtta ohutusega seotud tegevustes. Näiteks õpetasid demineerijad pommimetsas, kuidas metsast leitud ohtliku asjaga ringi käia.

Eile korraldati laagris oma arvamusfestival, kus noored tegid oma hääle kuuldavaks diskussioonidel ja meeleavaldusel. Mängude ja tegevuste kõrval pole ära unustatud ka skautidele omaseid lõkkeõhtuid ja matku.

Laagri juhi Valdik Kase hinnangul pole huvi skautluse vastu aja jooksul vähenenud, aga see on mõnevõrra muutunud, sest noorte ellu on tunginud tehnoloogia.

See omakorda pakub proovikive laagri korraldajatele, kes peavad oma tegevused sättima nii, et noortel oleks võimalikult põnev. «Osalejate arv on küll aastatega vähenenud, aga paljud noored tahavad endiselt siin end proovile panna, tõestada ja näidata,» lausus Kask.

Tagametsa kogunenud seltskonna teevad lisaks rahvusvahelisusele kirjuks ka laagriliste vanused. Kõige nooremal pole veel täitunud esimene eluaastagi, samas kõige vanem neist on ligi 70. Laagriliste põhiosa moodustavad 6–18aastased noored.