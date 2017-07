Kevadpealinna läbiv populaarsemate hulka ei kuulu

„Rongiga reisijate arv on tänavu esimesel poolaastal jätkuvalt kasvanud. Kõige rohkem sõideti rongiga juunis, mil reisijate arv kasvas 9%,” ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Reisijate paremaks teenindamiseks lisasime sel suvel Elroni sõidugraafikusse täiendavaid väljumisi Viljandisse ja jätkuvalt sõidavad rongid suveperioodil ka Piusale. Suurte rahvaürituste puhul oleme pannud käiku erironge, näiteks Eesti-Belgia jalgpallimatšil ning laulu- ja tantsupeol osalejate kojusõidutamiseks. Kahe nädala pärast plaanime lisaväljumisi Viljandi pärimusmuusika festivalile ning nädal hiljem Pärnu Weekend festivalile,“ ütles Ronnie Kongo.

2017. aasta jaanuarist juunini teenindas Elroni 3 578 000 reisijat ehk 219 000 reisijat rohkem kui aasta tagasi. Poolaastaga kasvas rongiga reisijate arv 7%. Kõige reisijaterohkem kuu oli juuni, mil Elron teenindas 606 000 reisijat ehk 49 000 reisijat rohkem aastatagusest. Juunikuus sõitis Elroni rongiga 9% rohkem reisijaid kui eelmise aasta samal perioodil.

Elroni kõige populaarsemad rongiliinid jaanuarist juunini olid: Tallinn-Paldiski 685 000 reisijat; Tallinn-Tartu 494 000 reisijat; Tallinn-Riisipere 494 000 reisijat; Tallinn-Aegviidu 447 000 reisijat ja Tallinn-Keila 245 000 reisijat.

Juunis olid kõige populaarsemad rongiliinid: Tallinn-Paldiski 124 000 reisijat; Tallinn-Aegviidu 78 000 reisijat; Tallinn-Tartu 74 000 reisijat; Tallinn-Riisipere 60 000 reisijat ja Tallinn-Pääsküla 51 000 reisijat.

Elron teenis 2017. aasta esimesel poolaastal piletitulu 6 353 000 eurot ehk 6% rohkem kui aasta tagasi. Juunis 2017 teenis Elron piletitulu 1 128 000 eurot ehk 8% rohkem kui aasta tagasi.

Juunis püsis sõidugraafikus 99,45% elektrirongidest ja 99,81% diiselrongidest. 2017. aasta jaanuarist juunini sõitsid graafikus 99,33% elektrirongidest ja 99,34% diiselrongidest.

