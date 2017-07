Rahandusministeerium eraldas Järvamaa tervisekeskustele raha

Kavas on luua või tänapäevastada esmatasandi tervisekeskused, kuhu on põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemanda ja koduõenduse teenused. Uued tervisekeskused vastavad paremini vananeva rahvastiku vajadustele, kus järjest rohkem tähelepanu pööratakse krooniliste haiguste jälgimisele ja kontrolli all hoidmisele.

Tervisekeskuste loomiseks said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad haiglad, üldarstiabi tegevusloa omajad ning eriarstiabi osutajad, kelle ruumides juba praegu perearstid töötavad. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavale toetusele lisandub taotlejate omafinantseering.

Toetusega on kavas ehitada või rekonstrueerida Järvamaalt Paide, Türi ja Koeru tervisekeskused.

Valitsuse kinnitatud investeeringute kava alusel esitatud esmatasandi tervisekeskuste rajamise ja renoveerimise toetuse taotlusi menetles ja hindas rakendusüksusena rahandusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga.