Skautide suurlaagris on heateo päev

Selleks, et toetada noorte oskust panustada nii iseenda, oma lähedaste kui ka kogukonna hüvanguks, kannab tänane päev suurlaagris heateo päeva nime. Andmaks oma panus kogukonna vajadustele, saavad sel päeval kõik noored ehitada loomade varjupaikadele vajalikke väike-ehitisi– valmivad näiteks ronimispuud, koera rambid, loomade pesad, mis antakse kodutute loomade varjupaikade organisatsioonile, kes korraldab nende jagamise üle Eesti asuvatele loomade varjupaikadele. Mõeldes globaalsetele vajadustele, pööratakse laagris tähelepanu ülemaailmsele prügi rohkusele, õpetades töötoaga noori tegema prügist mitmeid vajalikke tarbeesemeid. Märkamaks ja tunnustamaks noorte endi poolt juba tehtavat, on laagris avatud heade soovide stend, kuhu iga noort julgustatakse kirjutama häid mõtteid, mis inspireeriks nii end kui teisi soovile saada iga päevaga paremaks kui olime seda eile. Tänase päeva tulemusel kogeb iga noor, kuidas ühendades igaühe väike heategu saab sellest suur ühiskondlik muutus. Päeva teema on hästi kooskõlas emaspäevasel suurlaagri kärajatel Vabariigi President Kersti Kaljulaidi poolt välja öeldud ja üheks skautide põhimõtteks oleva mõttega, et „üks heategu päevas, sedasi muudame maailma“.

Heateo korras on suurlaagris alates kolmapäevast abiks tegevust mitmekesistamas ka Ühendkuningriigi sõjaväelased, kes on osa Eestis olevast NATO pataljonist. Briti sõjaväelased tutvustavad noortele kaasaegset sõjavarustust, aitavad korraldada ja õpetada ka erinevaid looduses toimetulekuks vajalikke oskusi.

Suurlaagri peamiseks eesmärgiks on tuua noored looduse keskele ja julgustada noori tegema koostööd ning läbi seiklusliku võtme ning ise valikuid tehes end mitmekülgselt arendada. Programmijärgsed tegevused on jaotatud 5 erinevasse teemapäeva. Laager algas ohutuspäevaga, kus mängulises ja turvalises keskkonnas õpiti, kuidas käituda tulekahju, inimese kadumise või muu õnnetuse korral. Esmaspäevasel arvamusfestivalil toimusid lisaks Vabariigi Presidendi osalusel toimunud kärajate koosolekule noorteühingute vajalikkuse osas veel väitluskoolitused, mõtlemismängud ja avalik koosolek, et toetada noorte julgust avaldada arvamust neid puudutavates küsimustes. Sellele järgneval tervisepäeval toimusid tervist ja energiat andvad tegevused – näiteks savi- ja naeruteraapia, jooga, spordimängud. Kolmapäevase heateopäevaga saab iga osaleja anda oma panuse end ümbritseva keskkonna parandamiseks. Heategusid tehakse nii sõpradele, lähedastele kui ka kogukonnale loomade varjupaiga näol. Neljapäeval on laagris ekstreempäev, kus pannakse üles seiklusrada, mille raames saab proovida jõe ületust, ronimistorni, jäätorni. Soovijad saavad isetehtud katapultidega märki lasta. Laagri viimasel täispikal laagripäeval, looduspäeval, õpitakse, kuidas looduses liikuda, millest looduses süüa-juua teha saab ning proovida saab ka geopeitust või GPS-ristsõna lahendamist nõudvat meeskondlikku mängu. Teemapäevade seikluslike tegevustega kogevad osalejad, mida igaüks saab ära teha iseenda, kogukonna ja ühiskonna hüvanguks ning miks on just skautlus sobiv viis seda kõike teha.

Suurlaagri näol on tegu iga 4 aasta tagant Eestis toimuva suurima rahvusvahelise skaudiüritusega, kuhu tulevad kokku nii Eesti, välis-Eesti kui välismaa skaudid. Seekord on lisaks Eesti skautidele osalemas ka skaute Iisraelist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Valgevenest, Tšehhist, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest. Seekordse laagri nimeks on "Seiklusratas", rõhutades skaudiprogrammi lahutamatut osa - noore enda huvidest ja valikutest lähtuvat seikluslikku õppimist.

Laagri külalistepäev toimub heateo teemapäeval, 12.juulil, ning siis on oodatud laagrisse kõik huvilised, et ise uudistada, mis suurlaagris toimumas.

Eesti Skautide Ühing on osa enam kui 40 miljonit skauti üle kogu maailma liitvast noorteliikumisest, mille eesmärgiks on läbi põneva tegevuse anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada noorte sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks.