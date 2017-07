Soovjatele jagatakse tasuta freespuru

Ehitustööde käigus on ilmnenud, et eeldatud freespuru kogus ning asfaldi kihtide paksused tööde alas olid mõnevõrra erinevad võrreldes tegelikkusega, mistõttu jääb alles ca 250 m³ freespuru pärast planeeritud tegevuste teostamist. Seetõttu on võimalik Paide linnavalitsusel alles jäävat freespuru jagada kortermajade kinnistusiseste teede korrastamiseks.

