Sakret on saavutanud Eestis üle 30-protsendilise turuosa

“Eesti ehitusturu käesoleva aasta väljavaade on positiivne ning Sakreti 2017. aasta plaanis on oma turupositsiooni tugevdamine. Kevadel läksime üle kahele vahetusele, et rahuldada efektiivsemalt klientide nõudlust ning ettevõtte selle aasta esimese kuue kuu müük kasvas aastaarvestuses 11 protsenti, mis ületab eeldatavat üldist turukasvu,” ütles Sakreti tegevjuht Kaspars Pacēvičs.

Ettevõtte 2016. aasta käive oli ligi 5,7 miljonit eurot.

Enamus Sakreti toodangust kasutatakse Eesti ehitussektoris ning 7 protsenti toodangust läheb ekspordiks, peamiselt Põhjamaadesse. Tehase tootmisvõimsus on ligi 150 000 tonni kuivsegusid aastas. Kogu tootevalik on sertifitseeritud ning kannab CE-tähist. Ettevõttes on praegu 30 töötajat.

Aastal 2007 oli Sakreti tehas seni suurim Läti tööstusinvesteering Eestis.