Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eestis puhkust veetev Ameerika balletiõpetaja Todd Hall annab sel nädalal Paides balletitunde. Õpilased on ameeriklase kirglikust ja energilisest õpetamisviisist lummatud. «Sul on ju paelad lahti! Paelad tuleb kinni siduda, noor daam,» manitseb Todd väikest valge seelikuga baleriini ning tõttab appi paelu siduma. On alanud laste balletitund ameeriklasest balletiõpetaja Todd Halliga.

Todd Hall on vabakutseline balletiõpetaja ja koreograaf, kes tegutseb eelkõige New Yorgis, aga ka Connecticutis ja teistes Ameerika osariikides, aeg-ajalt väljaspool Ameerikatki.



* Täna saalivad Paide kesklinna vahet suurte liivakoormatega veoautod, mis veavad linnaväljakule 300 tonni liiva. See on vaid osa südalinnale antavast uuest ilmest. Linn viib keskväljakul läbi kuu aega kestva ruumieksperimendi, mille käigus muudetakse lipuväljakust Keskväljaku ja Pika tänava poole jääv ala jalakäijasõbralikuks ajaveetmiskohaks.



* Põhjalik ülevaatus ühe Järvamaa suurpere rahakotis ja pangaarvel näitas, et peretoetuse 300eurose suurenemiseta oleks pere igakuine eelarve napilt nullis. Mõnel kuul aga suisa miinuses. «See 300 lisaeurot peretoetuselt aitab lahedamini toime tulla, aga ainult sellega peret üleval ei pea,» ütlevad Albu külas elavad Claire Miljukova ja Janno Rodendau. Peres on neli last, neist üks täisealine.



* Eesti Energia omandas osaühingult Tootus vähemusosaluse Paide koostootmisjaama haldavas ettevõttes Pogi. Tehingu tulemusena on Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia Paide koostootmisjaama ainuomanik.



* Juba augusti keskpaigast asub Koeru keskkooli direktorina ametisse Pille Alonov (45), kellest saab kooli ajaloos esimene naisdirektor.



* Lõuna-Eestis peetud orienteerumise maailmameistrivõistlustel võisteldi viimase individuaalalana lühirajal. Esikahekümnesse jõudis ka Evely Kaasiku.