Maavanem asub valimisi korraldama

Maavanem Alo Aasma saatis omavalitsustele kooskõlastamiseks Koeru, Koigi, Kareda, Imavere, Albu, Ambla ning Järva-Jaani valdade baasil moodustuva Järva valla valimiste korraldamist puudutavad eelnõud, sest volikogud ei teinud valimistoimingute otsuseid seadusega nõutud tähtajaks. Seega tuleb valimised läbi viia maavanemal.

Maavanema Alo Aasma sõnul on Järva vallas kuus omavalitsust vabatahtlikult ühinenud ning on jõustunud ka valitsuse määrus Koeru valla sundliitmise kohta. „Valimiste korraldamisel oleme aluseks võtnud eelmistel kohalikel valimistel tegutsenud valimisjaoskonnad, nii et inimeste jaoks ei tohiks midagi muutuda. Vaid Koeru valla osas on valimisjaoskonna asukoht suure tõenäosusega teises asukohas,“ selgitas Aasma.

Vastavalt maavanema korralduse eelnõule saab uues tekkivas Järva vallavolikogus olema 21 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. Valimisjaoskonnad avatakse Albus, Ahulas, Amblas, Aravetel, Imaveres, Järva-Jaanis, Karedal, Koerus, Koigis ning Päinurmes.

Maavanema valimistoimingute tegemise korralduse jõustumise hetkest algatab ta ka järelevalve Koeru vallavolikogu 21. juuni otsuse nr 32 osas, millega otsustati valimistoimingute tegemine Koeru vallas, justkui Koeru vald ei oleks sügiseste valimiste järel Järva valla osa, vaid jätkuvalt iseseisev. „Kuna tänaseks on valitsuse määrus Koeru valla Järva valla koosseisu sundliitmise kohta jõustunud, siis taotlen järelevalve käigus Koeru volikogult selle otsuse tühistamist ning olen vajadusel õigusselguse tagamiseks valmis pöörduma ka kohtusse. Valimised on juba kolme kuu pärast ning ei tohi kogukonnas segadust külvata juttudega paralleelsetest valimistest,“ selgitas Aasma. „Haldusreformiga on nüüd selgus majas ka Koerus osas ja loodan, et Koeru volikogu nüüd seda aktsepteerib ning teeb ka enda poolt kõik, et uues tekkivas omavalitsuses oleks juba alguses võimalikult palju koostööd ja üksmeelt," lisas maavanem.