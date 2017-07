Kirnas toimuv Ameerika laulja kontsert on väljamüüdud

Kirna mõisas toimuvaid kontserte korraldab mõisa üks omanikest Tuuli Org. „See on nüüd tõesti nii, et eelmüügist osteti täna lõunase seisuga 170 piletit ja kindlasti tuleb päeva jooksul tulemas veel laekumisi, mis on tehtud teistest pankadest ja raha pole veel MTÜ kontole jõudnud. Nii tahame kõigile teada anda, et piletite müük on lõppenud,” lausus ta.

Org lisas, et väga raske on kontserdile heas usus tulnud inimesi kohapealt pilet osta tagasi saata, kuid mõisa saal ei mahuta lihtsalt rohkem inimesi. Nii soovitab ta kõigil minna maailmakuulsat hingelaulikut Peiat kuulama laupäeval Tallinna Katariina kirikusse. „Tean, et seal on veel üsna palju vabu kohti. Rohkem Peia tänavu Eestis kontserte ei anna. See on viimane võimalus,” kinnitas ta.

Maailmakuulus hingelaulik Peia on Ameerikast ning kogunud ja üles äratanud laule kümnetest iidsetest kultuuridest üle maailma. Naislaulja Peia kristalset kõrget soprani kuuleb Kirna mõisas kell 19 algaval kontserdil. Org soovitab kõigil külastajatel tulla kohale varem. „Varem kohale tulles on aega jalutada mõisa pargis ja nautida ka meie kohviku pakutavat,” lisas ta.