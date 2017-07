Suvised üleminekud: vaata, kes liitusid või lahkusid Paide linnameeskonnast

Linnameeskonnast lahkub ka äärekaitsja Alex Sander Sepp pärast hooajalise laenulepingu lõpetamist FC Floraga poolte kokkuleppel.

Paide Linnameeskond 2017 suvises üleminekuaknas:

Liitusid:

Randin Rande (FC Flora U21)

Samson Onomigho Iyede (FC Midtjylland, Taani)

Artjom Badjuk (FCI Tallinn U21)

Kristofer Piht (FC Nõmme United)

Lahkusid:

Raido Kannel (laenuleping FC Levadiaga lõppes)

Tristan Koskor (Tartu Tammeka)

Andre Järva (Tallinna Kalev)

Randy Padar (Tallinna Kalev)

Alex Sander Sepp (laenuleping FC Floraga lõppes)

Ka esiliigavõistkond sai täiendust

Paide Linnameeskond omandas FC Nõmme Unitedilt 16-aastase ründaja Kristofer Pihi mängijaõigused. Kristofer Piht on U17 Eliitliiga parim väravakütt, kes on 10 vooruga löönud 15 väravat. Lisaks on noormehe saldol U17 liigas 10 mänguga 12 tabamust.

Vaatamata 16 eluaastale on Piht juba kuuel korral esindanud ka Eesti U19 koondist, hiljuti Balti turniiri võitnud Eesti U17 koondises on tema saldoks 13 mängu ja 4 väravat.