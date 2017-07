Tule Paide tehisjärve äärde õngitsema

Püük toimub ühe käsiõngega, tagavaraõnged on nagu ikka lubatud. Spinningud keelatud, tamiili pikkus ei tohi ületada õnge pikkust rohkem kui 20 cm. Õngel võib olla ainult üks üheharuline konks, mormõska kasutamine on keelatud. Püügiks võib kasutada ainult looduslikku sööta, keelatud on kasutada sipelgamune ja kalatükke või kalamaimusid. Arvesse lähevad kõik väljapüütud kalad, välja arvatud haugid. Soovitav on kasutada sumpa, et peale kaalumist saaks kalad elusalt vette tagasi lasta.

Paremusjärjestuse määrab püütud kalade kogukaal. Võistlejate abistamine püügikohas ettevalmistuse ja püügi ajal on keelatud. Hädavajadusel ja kohtuniku loal on abistamine lubatud, kui see ei mõjuta püügitulemust.

Kogunemine tehisjärve ääres pumbajaama juures. Info Valeri Sirotin tel. 55525770

Õngitsemise võistlused toimuvad Järvepäev 2017 raames. Täpsem info kogu ürituse kohta: https://www.facebook.com/events/294550361002545/?fref=ts