Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Arvamusfestivali suurema meluni läheb veel aega, on eelsoojendus juba alanud – seda Paide keskväljaku ruumieksperimendiga. Keskväljak on saanud uue ilme ning suur osa ringristmikust on nüüd inimeste, mitte autode päralt. «Kogu aeg küsitakse meilt, miks te nii palju arvate ja midagi ei tee. Nüüd tegime ära!» teatas Arvamusfestivali väliruumi kujundaja Elo Kiivet rõõmsalt.



* Järgmise aasta septembris alustavad tegutsemist kolm uut riigigümnaasiumit – Paide, Rapla ja Viimsi. Paide on neist ainus, kellel puudub veel direktor ja koolijuhi leidmiseks pole ka konkurssi välja kuulutatud. Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm põhjendas viivitust sellega, et Paide kooli ehitus toimub hiljem, mistõttu ei pea koolijuht veel tegelema hoone ehituse ja sisustamise küsimustega.



* Paide Vallimäe veerult Veski ja Parkali tänava nurgalt, just sealt, kus linnatänavast saab hoolitsemata tühermaa, avastas ajaloohuviline Kalle Grünthal veskitammi, osakese kunagise Paide kindluse vesirajatissüsteemist.



* Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal leiab Eestis aset paarsada sündmust, enamik neist pealinnas. Eestimaa südamesse eesistumine küll kõrgeid ametnikke ei too, küll aga pakutakse neile maitseelamusi Järvamaal asuva meierei toodanguga. Nii avanes juuni lõpus Kultuurikatlas peetud eesistumise avatseremoonial ka Euroopa Komisjoni presidendil Jean-Claude Junckeril ja Euroopa Ülemkogu eesistujal Donald Tuskil võimalus Esnas Kalamatsi meiereis toodetud kitsejuustuga maiustada.



* Neid, kes kartsid, kuidas üle 50aastane rohke rahaga harjunud naine Eestisse tagasi tulles siin hakkama saab, oli paraku palju rohkem kui neid, kes naist tõsimeeli kodumaale tagasi ootasid. Ka tervis oli naisele punast tuld näidanud. «Otsuse Eestisse naasta tegin 2015. aasta suvel. Tundsin, et minek Rootsi tööle oli aina vastumeelsem. Iga kord, kui sinna jõudsin ja kohvrid maha panin, tegin kalendrisse risti kuupäevale, millal tagasi Eestisse oma lähedaste juurde saan. Olin nagu vang, kes luges päevi koju naasmiseni,» kõneleb Merle Lepind.



* Samm hoogne, portfell käe otsas, jutt põnev ja asjatundlik, olek tasakaalukas ja sõbralik. Sellisena tundub Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts (25) paljudele. Teda ennast võtab see kirjeldus muigama. Vikipeedias olevad tiitlid – ajaloolane, koduloouurija ning muuseumiomanik – aga kohmetuma. «Ma olen lihtsalt ajaloohuviline,» arvab ta.