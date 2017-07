Kuigi siiani pole suvi just oma päikeselisemat poolt näidanud ning seetõttu on mitmed vabas õhus korraldatavad ettevõtmised küllaltki riski peale minek olnud, siis täna Paides aset leidva järvepäeva korraldamise eel on eestvedajad ilmataadiga õnneks kokkuleppele jõudnud.